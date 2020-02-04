Буду погружать руки в бензин: Фьюри ошарашил методами подготовки к бою с Уайлдером
Об этом сообщает The Sun.
По словам Фьюри, кулачный боец Джо Джойс, посоветовал ему для укрепления рук погружать их в бензин, и он намерен воспользоваться этим методом.
"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне погружать руки в бензин - так они укрепляются. Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду погружать руки в бензин на 5 мин в день, чтобы действительно укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже собираюсь попробовать", - сказал Фьюри.
Первый бой чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри в декабре 2018 г. завершился вничью. Бой-реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе (США).
- Напомним, 3 февраля Тайсон Фьюри заявил, что намерен завершить карьеру поединком с британцем Дереком Чисорой.
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