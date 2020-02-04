ОБСЕ обнаружила не менее 300 установленных оккупантами мин возле Верхнешироковского
Об этом говорится в в опубликованном в понедельник, 3 февраля, отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"31 января БПЛА среднего радиуса действия впервые зафиксировал как минимум 300 вероятно противотанковых мин, установленных в три ряда протяженностью примерно 700 м с севера на юг, ориентировочно в 650 м к западу от Верхнешироковского", - говорится в отчете.
В СММ ОБСЕ отметили, что эти мины не были зафиксированы во время наблюдения от 12 сентября 2019 года.
Согласно отчету, беспилотник также вновь обнаружил не менее 100 противотанковых мин примерно в 3,5 км к северу от Верхнешироковского и около 200 - установленных в два ряда примерно в 1,7 км дальше на запад.
По оценке СММ ОБСЕ, все вышеупомянутые мины принадлежат российским вооруженным формированиям.
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