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Espreso.tvОперація об'єднаних силРоссийские оккупанты обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ

Российские оккупанты обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ


фото: ukrinform.ua
Российские оккупанты под Луганском обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Об этом сообщает СММ ОБСЕ в ежедневном отчете.

"17 января во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия над районами на северо-восточной окраине Луганска наблюдатели слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 0,8-1,5 км на север. По их оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата, который пролетал примерно в 1,2 км к северу от позиции патруля Миссии", - говорится в сообщении.

Наблюдатели уточнили, что беспилотник удалось успешно приземлить, и наблюдатели покинули район.

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