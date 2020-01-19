Российские оккупанты обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ
19 января, 2020, 09:05
Российские оккупанты под Луганском обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ
Об этом сообщает СММ ОБСЕ в ежедневном отчете.
"17 января во время полета БПЛА СММ малого радиуса действия над районами на северо-восточной окраине Луганска наблюдатели слышали 25 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 0,8-1,5 км на север. По их оценке, огонь вели в направлении беспилотного летательного аппарата, который пролетал примерно в 1,2 км к северу от позиции патруля Миссии", - говорится в сообщении.
Наблюдатели уточнили, что беспилотник удалось успешно приземлить, и наблюдатели покинули район.
- Напомним, 9 января российско-оккупационные войска не пустили патруль наблюдательной миссии ОБСЕ проехать на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское.
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