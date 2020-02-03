Оккупанты стреляют из запрещенного оружия, ранен боец ООС
Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины.
С начала текущих суток, 3 февраля, зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.
С 07.45 по направлению от села Сосновское оккупанты вели плотные обстрелы позиций наших воинов в районе Павлополь. Враг дважды применял автоматические станковые гранатометы, также в течение 40 минут оккупанты выпустили 20 мин калибра 82 мм.
С 09.00 утра враг продолжил обстрел защитников Павлополь, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
С 09.20 под вражеским огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались наши защитники опытно. После 11.00 также с СПГ оккупанты вели обстрелы наших позиций в районе Авдеевки.
"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия. Но, по имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - сообщили в пресс-центре.
- 2 февраля на Донбассе, в результате обстрелов российских оккупантов, было ранено трое украинских военных
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