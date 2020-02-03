Оккупанты стреляют из запрещенного оружия, ранен боец ООС

3 февраля, 2020, 14:43

3 февраля зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск, один боец получил ранения

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины.

С начала текущих суток, 3 февраля, зафиксировано 5 нарушений режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

С 07.45 по направлению от села Сосновское оккупанты вели плотные обстрелы позиций наших воинов в районе Павлополь. Враг дважды применял автоматические станковые гранатометы, также в течение 40 минут оккупанты выпустили 20 мин калибра 82 мм.

С 09.00 утра враг продолжил обстрел защитников Павлополь, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С 09.20 под вражеским огнем из станковых противотанковых гранатометов оказались наши защитники опытно. После 11.00 также с СПГ оккупанты вели обстрелы наших позиций в районе Авдеевки.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия. Но, по имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения", - сообщили в пресс-центре.