Нацбанк несколько усилил гривню
4 февраля, 2020, 10:53
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни на 6 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 4 февраля официальный курс установлен на уровне 25,08 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,65. По состоянию на 1 февраля курс был 27,75 гривни.
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Напомним, в течение прошлой рабочей недели национальная валюта потеряла 58 копеек .
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В Национальном банке Украины объяснили, почему к началу 2020 года курс гривни перешел к падению после того, как в конце 2019 гривня существенно возрастала.
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