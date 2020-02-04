Нацбанк несколько усилил гривню

4 февраля, 2020, 10:53

Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни на 6 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 4 февраля официальный курс установлен на уровне 25,08 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,65. По состоянию на 1 февраля курс был 27,75 гривни.