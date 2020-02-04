 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНацбанк несколько усилил гривню

Нацбанк несколько усилил гривню


фото: reuters
Национальный банк Украины ужесточил официальный курс гривни на 6 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 4 февраля официальный курс установлен на уровне 25,08 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,65. По состоянию на 1 февраля курс был 27,75 гривни.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать