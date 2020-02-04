На счетах достаточно средств для осуществления платежей в нормальном режиме, - Минфин

4 февраля, 2020, 16:51

По состоянию на 3 февраля остатка средств на Едином казначейском счете достаточно для осуществления всех платежей в нормальном режиме

Об этом сообщила Министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"На 03.02.2020 года на гривневом ЕКС было 12,1 млрд грн и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн.

Это достаточные средства для осуществления в нормальном режиме всех платежей, и это больше чем [было] на эту дату в 2019 году (было соответственно 11,9 млрд + 35,9 млрд грн в валюте) ", - пишет министр.

По словам Маркаровой, активное управление ликвидностью, введенное в Минфине, дает возможность поддерживать надлежащий уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей в соответствии с росписью.