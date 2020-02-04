На счетах достаточно средств для осуществления платежей в нормальном режиме, - Минфин
4 февраля, 2020, 16:51
По состоянию на 3 февраля остатка средств на Едином казначейском счете достаточно для осуществления всех платежей в нормальном режиме
Об этом сообщила Министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
"На 03.02.2020 года на гривневом ЕКС было 12,1 млрд грн и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн.
Это достаточные средства для осуществления в нормальном режиме всех платежей, и это больше чем [было] на эту дату в 2019 году (было соответственно 11,9 млрд + 35,9 млрд грн в валюте) ", - пишет министр.
По словам Маркаровой, активное управление ликвидностью, введенное в Минфине, дает возможность поддерживать надлежащий уровень ресурса в нужных валютах для обеспечения бесперебойного финансирования всех потребностей в соответствии с росписью.
- Напомним, ранее сообщалось, что сокращение средств на Едином казначейском счете достигло тревожного уровня. За месяц сокращение остатков составило 5,50 млрд грн - средства на счетах сократились на 31% .
- Сейчас правительство имеет проблемы с выполнением доходной части госбюджета .
- Так, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрдгривен меньше запланированных в бюджете.
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