 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТревожный уровень: за месяц средства в казну правительства сократились на 31%

Тревожный уровень: за месяц средства в казну правительства сократились на 31%

По состоянию на 1 февраля 2020 г. остатки средств на Едином казначейском счете составляли 12,07 млрд грн. За месяц сокращение составило 5,5 млрд грн, или на 31%

Об этом пишет ЭП со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

В то же время по данным Казначейства, год назад средств на ЕКС было еще меньше - 11,93 млрд грн.

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января 2020 г. составили 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2019 года.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составил 8,196 млрд грн (по состоянию на 1 марта), а максимальный - 61,83 млрд грн - это было в сентябре.

  • Напомним, сейчас правительство имеет проблемы с выполнением доходной части госбюджета.
  • Так, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривень и были на 13,8 млрд гривень меньше запланированных в бюджете.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

3 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать