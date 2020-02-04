Тревожный уровень: за месяц средства в казну правительства сократились на 31%
4 февраля, 2020, 09:58
По состоянию на 1 февраля 2020 г. остатки средств на Едином казначейском счете составляли 12,07 млрд грн. За месяц сокращение составило 5,5 млрд грн, или на 31%
Об этом пишет ЭП со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
В то же время по данным Казначейства, год назад средств на ЕКС было еще меньше - 11,93 млрд грн.
Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 января 2020 г. составили 17,55 млрд грн, что в три раза меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2019 года.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составил 8,196 млрд грн (по состоянию на 1 марта), а максимальный - 61,83 млрд грн - это было в сентябре.
- Напомним, сейчас правительство имеет проблемы с выполнением доходной части госбюджета.
- Так, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривень и были на 13,8 млрд гривень меньше запланированных в бюджете.
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