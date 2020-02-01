В январе госбюджет недополучил четверть запланированных доходов
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.
Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.
Это - крепкий обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн / доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн / доллар, меньший объем импорта (на 2,5%) и низкие цены на газ.
Доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), что администрирует ГНС, были на 5,9 млрд грн ниже росписи по следующим причинам:
- поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд грн ниже росписи прежде всего из-за меньшего производства табачных изделий и реализации со складов готовой продукции, с которой уже было уплачено акциз;
- поступления от рентных платежей были на 2,4 млрд грн ниже росписи. Это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств по рентной плате за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа;
- недопоступления от НДФЛ составило 0,24 млрд грн;
- поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 млрд грн ниже плана из-за возмещения НДС в 18,0 млрд грн, что выше среднемесячной суммы возмещения прошлого года (12,7 млрд грн в 2019 году).
Доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов, администрируемых ГМС, были на 7,9 млрд грн ниже росписи.
- Напомним, 28 января стало известно, что в декабре 2019 года государственный долг Украины в долларовом эквиваленте увеличился на $ 1,54 млрд сравнению с ноябрем, а в целом в течение года вырос на $ 6,05 млрд.
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