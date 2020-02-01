В январе госбюджет недополучил четверть запланированных доходов

1 февраля, 2020, 22:02

В Министерстве финансов заявили, что доходы государственного бюджета в январе оказались на 24,5% ниже запланированного показателя

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд грн и были на 13,8 млрд грн меньше росписи.

Главной причиной недовыполнения доходов в Минфине назвали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

Это - крепкий обменный курс гривни (средний курс января составил 24,1 грн / доллар, тогда как в бюджете учтен среднегодовой курс 27 грн / доллар, меньший объем импорта (на 2,5%) и низкие цены на газ.

Доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов (с учетом сумм возмещенного НДС), что администрирует ГНС, были на 5,9 млрд грн ниже росписи по следующим причинам:

- поступления от акциза с произведенных в Украине товаров были на 2,2 млрд грн ниже росписи прежде всего из-за меньшего производства табачных изделий и реализации со складов готовой продукции, с которой уже было уплачено акциз;

- поступления от рентных платежей были на 2,4 млрд грн ниже росписи. Это объясняется уменьшением декларирования налоговых обязательств по рентной плате за природный газ в связи с уменьшением цены на газ, а также невыполнением планового объема внутренней добычи газа;

- недопоступления от НДФЛ составило 0,24 млрд грн;

- поступления от НДС с учетом возмещения НДС были на 2,5 млрд грн ниже плана из-за возмещения НДС в 18,0 млрд грн, что выше среднемесячной суммы возмещения прошлого года (12,7 млрд грн в 2019 году).

Доходы общего фонда госбюджета от налогов и сборов, администрируемых ГМС, были на 7,9 млрд грн ниже росписи.