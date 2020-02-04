Авиакатастрофа в Иране: руководители МИД пяти стран встретятся в Мюнхене

4 февраля, 2020, 17:35

На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На полях конференции по безопасности 14-16 февраля планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета МАУ", - заявили в МИД.

В частности, в МИД подтвердили, что такие планы на сегодняшнийдень прорабатываются.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран должен как можно скорее обеспечить возможность расшифровки черных ящиков украинского самолета.