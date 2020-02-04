Авиакатастрофа в Иране: руководители МИД пяти стран встретятся в Мюнхене
4 февраля, 2020, 17:35
На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране
Об этом сообщает РБК-Украина.
"На полях конференции по безопасности 14-16 февраля планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета МАУ", - заявили в МИД.
В частности, в МИД подтвердили, что такие планы на сегодняшнийдень прорабатываются.
Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран должен как можно скорее обеспечить возможность расшифровки черных ящиков украинского самолета.
- Напомним, 26 января Тегеран заявил, что будет расшифровывать бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
- Зеленский заявил, что Иран пригласил украинских специалистов для расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.
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