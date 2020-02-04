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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: руководители МИД пяти стран встретятся в Мюнхене

Авиакатастрофа в Иране: руководители МИД пяти стран встретятся в Мюнхене


фото: reuters
На полях Мюнхенской конференции по безопасности пройдет встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе в Иране

Об этом сообщает РБК-Украина.

"На полях конференции по безопасности 14-16 февраля планируется встреча глав МИД стран, граждане которых погибли в результате катастрофы самолета МАУ", - заявили в МИД.

В частности, в МИД подтвердили, что такие планы на сегодняшнийдень прорабатываются.

Ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Иран должен как можно скорее обеспечить возможность расшифровки черных ящиков украинского самолета.

  • Напомним, 26 января Тегеран заявил, что будет расшифровывать бортовые самописцы со сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.
  • Зеленский заявил, что Иран пригласил украинских специалистов для расшифровки бортовых самописцев со сбитого самолета МАУ.
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