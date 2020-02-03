Законопроект о дезинформации доработают, - Бородянский

3 февраля, 2020, 09:36

3 февраля министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что законопроект о дезинформации лишь на стадии обсуждения с общественностью

Об этом министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил в соцсетях.

"Министерство культуры, молодежи и спорта планирует продолжить доработку законопроекта о противодействии дезинформации. Сейчас он проходит только первый этап публичных обсуждений, и мы пришли к выводу, что этот этап должен быть продлен", - рассказал Бородянский.

"Подчеркиваю, на сегодня мы имеем только законопроект. Он широко обсуждается профессиональным сообществом, уже проведена первая стратегическая сессия, где были выявлены основные блоки вопросов, которые вызывают дискуссии и требуют дополнительных профессиональных обсуждений. Только после этого этапа законопроект будет доработан и вынесен на рассмотрение правительства . Это будет прозрачный процесс, и перед внесением законопроекта в Верховную Раду обоснованные предложения министерств, профессионалов, общественности и наших международных партнеров будут учтены ", - добавил мы нистр.