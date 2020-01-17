К 7 годам тюрьмы за ботофермы: Бородянский представил законопроект о дезинформации

17 января, 2020, 15:25

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 17 января представил законопроект о дезинформации

Видео с презентации законопроекта министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский опубликовал на Facebook.

Новый законопроект предусматривает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информаци.

"Распространение дезинформации при добровольном опровержении, начиная с третьего факта нарушения в течение одного года, предусматривает наказание в виде 1 тыс. минимальных зарплат за каждое нарушение (минимальная зарплата с 1 января 2020 составляет 4723 грн, следовательно, штраф составит 4,7 млн грн). В случае, если СМИ откажется добровольно опровергнуть "дезинформацию", штраф возрастет до 2 тыс. минимальных зарплат за каждый факт (9,4 млн грн).

Законопроектом предлагается назначить уполномоченного по вопросам информации, которого будет назначать Кабинет Министров. Уполномоченный по вопросам информации будет отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации.

Он имеет право обращаться в суд с требованием к СМИ опровергнуть информацию или опубликовать ответ на изложенные в материале данные. За отказ опубликовать ответ уполномоченного на дезинформацию или ее несвоевременное обнародование предлагают ввести штраф в размере 20 минимальных заработных плат (примерно 94 тыс. грн).

Систематическое умышленное размещения заведомо недостоверных сведений, фактов, событий или явлений, которые представляют угрозу национальной или общественной безопасности, территориальной целостности, суверенитету, обороноспособности страны и т.д. в период отсутствия контроля Украины над частью своей границы, предлагают считать уголовным преступлением (обращаться в правоохранительные органы для проверки информации также будет уполномоченный). За это предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 85 тыс. до 170 тыс. грн) или исправительные работы на срок от одного до двух лет.

В случае, если такие данные будут массово распространять с помощью ботов или специально организованной системы учетных записей пользователей информационных услуг или способов умышленной фальсификации, наказание составляет от двух до пяти лет лишения свободы.

Финансирование таких действий будут наказывать лишением свободы сроком от трех до пяти лет, если действия приведут к тяжелым последствиям - от пяти до семи лет тюрьмы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на новый законопроект:

"Вместо реальных приоритетов - бороться с российской пропагандой и антиукраинскими фейками - в Минкульте в проекте Закона о борьбе с дезинформацией сосредотачиваются на жестком регулировании профессиональной деятельности украинских журналистов".

Он добавил, что государство хочет, чтобы украинским СМИ присваивали "Индексы доверия", а статус журналиста и пресс-карту выдавала связанная с властью "независимая" журналистская ассоциация.

"Фактически, в Украине будет несколько сортов журналистов. И журналистам высшего сорта обещают получение специальной защиты их физической безопасности и гарантии труда", - заявил Томиленко.