ОБСЕ раскритиковала законопроект о дезинформации от Бородянского
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.
Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться через вмешательство в работу СМИ.
"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг него. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - сказал он.
Дезир также добавил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и соответствует международным стандартам.
- Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский 17 января представил законопроект о дезинформации.
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