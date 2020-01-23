ОБСЕ раскритиковала законопроект о дезинформации от Бородянского

23 января, 2020, 21:20

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил обеспокоенность по поводу ряда положений украинского законопроекта о противодействии дезинформации, направленного на фактический контроль СМИ в период российской агрессии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

Дезир заявил, что понимает закон в контексте борьбы с российской дезинформацией, но это не должно делаться через вмешательство в работу СМИ.

"Я понимаю необходимость борьбы с дезинформацией, особенно в контексте нынешнего конфликта в Украине и вокруг него. Но это не должно делаться за счет свободы средств массовой информации и вмешательства государства в содержание средств массовой информации и организацию журналистской деятельности в стране", - сказал он.

Дезир также добавил, что он готов участвовать в обсуждениях с властями и провести юридическую экспертизу законопроекта, чтобы гарантировать, что он не повлияет негативно на свободу СМИ и соответствует международным стандартам.