Иран прекратил предоставлять Украине данные об авиакатастрофе после публикации разговора пилота с диспетчером
Об этом иранскому агентству Mehr заявил Хасан Резаифар, директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации, сообщает Reuters .
Аудиофайл был частью доказательств, украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, проводит следственная группа.
"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом", - сказал он.
"Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", - добавил он.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет запись , которая доказывает: Иран изначально знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.
Из записи, которую также обнародовали украинские СМИ, понятно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.
По словам Зеленского, Украина получила эту запись "без доступа к диспетчерской и без черных ящиков".
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