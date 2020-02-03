Иран прекратил предоставлять Украине данные об авиакатастрофе после публикации разговора пилота с диспетчером

3 февраля, 2020, 12:58

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера

Об этом иранскому агентству Mehr заявил Хасан Резаифар, директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации, сообщает Reuters .

Аудиофайл был частью доказательств, украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, проводит следственная группа.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего вместе с украинским самолетом", - сказал он.

"Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", - добавил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет запись , которая доказывает: Иран изначально знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Из записи, которую также обнародовали украинские СМИ, понятно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

По словам Зеленского, Украина получила эту запись "без доступа к диспетчерской и без черных ящиков".