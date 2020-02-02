Иран знал, что самолет МАУ был сбит ракетой и скрывал правду: расшифровка переговоров диспетчера с пилотом
Об этом сообщает ТСН.Тиждень.
Об этом свидетельствует запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", которая оказалась у ТСН.Тиждень.
Человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ. Запись доказывает - иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в украинский самолет.
Борт "Международных Авиалиний Украины" взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании "Асеман Эйрлайнз". Рейсы Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно через три минуты пилот-иранец увидел ракету.
Расшифровка разговора:
"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)
Диспетчер: - Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.
Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.
Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.
Диспетчер: - Доброе утро, 3768.
Диспетчер: - "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень 110.
Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.
Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.
Пилот EP3768 - Нет, сэр?
Пилот EP3768: - зона 320, для пролета активная?
Диспетчер: - GPS (неразборчиво).
Пилот EP3768: - по маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?
Диспетчер: - зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?
Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.
Диспетчер: - Сколько миль? Где?
Пилот EP3768 - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.
Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали.
Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?
Пилот EP3768 - Это точно свет от ракеты.
Диспетчер: - Она не в сторону города (Тегеран) летит, нет?
Пилот EP3768: - Может быть ... А, нет, нет, со стороны города взлетела.
Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.
Пилот EP3768 - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.
Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.
Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием!
Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно ?!
(Запрос повторяется несколько раз с 2:27 до 4:25, без ответа)
Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.
Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там наверху не видите?
Пилот EP3768 - Господин инженер, мы видели взрыв, крупная вспышка от взрыва, не понимаем, что это.
Диспетчер: - Мы точно не знаем ...
Пилот EP3768 - На нашем курсе все нормально?
Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.
Пилот EP3768: - Дай Бог!
Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля заявил, что опасается манипуляций Ирана с "черными ящиками" с самолета МАУ.
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