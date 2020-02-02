Иран знал, что самолет МАУ был сбит ракетой и скрывал правду: расшифровка переговоров диспетчера с пилотом

2 февраля, 2020, 21:24

Запись переговоров диспетчера с пилотом иранского самолета свидетельствует, что Тегеран с самого начала знал, что самолет МАУ был сбит ракетой

Об этом сообщает ТСН.Тиждень.

Об этом свидетельствует запись переговоров диспетчерской аэропорта Тегерана и второго пилота самолета иранской компании "Асеман Эйрлайнз", которая оказалась у ТСН.Тиждень.

Человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв. Иранские авиаслужбы не просто скрывали истинную причину авиакатастрофы самолета МАУ. Запись доказывает - иранцы видели ракету с момента пуска, и до того, как она попала в украинский самолет.

Борт "Международных Авиалиний Украины" взлетел в 6:20 8 января. В то же время садился иранский борт компании "Асеман Эйрлайнз". Рейсы Шираз-Тегеран, номер 3768. Примерно через три минуты пилот-иранец увидел ракету.

Расшифровка разговора:

"Air Ukraine International (Tower-Pilot3768)

Диспетчер: - Доброе утро, "Украинские Международные Авиалинии" 752 (нечетко), определено, ваша высота вылета 260, двигайтесь на 6000 футов, повернуть направо.

Диспетчер: - После 6000 футов направление на Парок.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Диспетчер: - Доброе утро, 3768.

Диспетчер: - "Асеман" 3768 (нечетко), определить 3343 слева, уровень 110.

Пилот EP3768: - Борт 3768, на связи.

Пилот EP3768: - Заходим на посадку с севера, 3768.

Пилот EP3768 - Нет, сэр?

Пилот EP3768: - зона 320, для пролета активная?

Диспетчер: - GPS (неразборчиво).

Пилот EP3768: - по маршруту вспышки, как от ракеты. Что-то такое там должно быть?

Диспетчер: - зона 320? На расстоянии скольких миль? Где?

Пилот EP3768: - Точно не могу сказать. Но, я думаю, это у (аэродрома) Пайам, (город) Карадж.

Диспетчер: - Сколько миль? Где?

Пилот EP3768 - Я сейчас вижу свет, как она летит оттуда.

Диспетчер: - Ничего об этом нас не информировали.

Диспетчер: - Как выглядит? На что похож этот свет?

Пилот EP3768 - Это точно свет от ракеты.

Диспетчер: - Она не в сторону города (Тегеран) летит, нет?

Пилот EP3768: - Может быть ... А, нет, нет, со стороны города взлетела.

Диспетчер: - Нам ничего не сообщили, но продолжайте наблюдать.

Пилот EP3768 - Хорошо. Становлюсь на курс посадки.

Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием.

Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, прием!

Диспетчер: - "Украинские Международные Авиалинии" 752, как слышно ?!

(Запрос повторяется несколько раз с 2:27 до 4:25, без ответа)

Диспетчер: - "Асеман" 3768, 9000 (нечетко), курс на посадку.

Диспетчер: - "Асеман" 3768, все, больше вы ничего там наверху не видите?

Пилот EP3768 - Господин инженер, мы видели взрыв, крупная вспышка от взрыва, не понимаем, что это.

Диспетчер: - Мы точно не знаем ...

Пилот EP3768 - На нашем курсе все нормально?

Диспетчер: - Да, я не думаю, что для вас будут какие-то проблемы.

Пилот EP3768: - Дай Бог!

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля заявил, что опасается манипуляций Ирана с "черными ящиками" с самолета МАУ.