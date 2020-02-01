СНБО относительно коронавируса: ситуация в Украине контролирована, чрезвычайных мер принимать не нужно

1 февраля, 2020, 09:50

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечает, что пока нет необходимости делать какие-то чрезвычайные меры внутри Украины из-за "уханьского" коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной

Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры ", - подчеркнул чиновник.

Данилов отметил, что непосредственно в городе Ухане, где началась вспышка коронавируса, находится университетская лаборатория с самым высоким уровнем защиты.

"Поэтому китайцы сегодня понимают гораздо, возможно, больше других, и они принимают такие меры. Они сегодня локализовали полностью все эти города, по имеющейся информации, локализовано 8 таких городов, из которых выехать невозможно", - отметил он.