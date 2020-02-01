СНБО относительно коронавируса: ситуация в Украине контролирована, чрезвычайных мер принимать не нужно
Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"Нам сейчас принимать такие меры, когда у нас нет даже намека на появление этого вируса внутри страны, я считаю пока неуместным. Если только у нас появится какая-то ситуация, на которую мы должны реагировать, реагирование будет моментальным. У нас для этого приняты все необходимые меры ", - подчеркнул чиновник.
Данилов отметил, что непосредственно в городе Ухане, где началась вспышка коронавируса, находится университетская лаборатория с самым высоким уровнем защиты.
"Поэтому китайцы сегодня понимают гораздо, возможно, больше других, и они принимают такие меры. Они сегодня локализовали полностью все эти города, по имеющейся информации, локализовано 8 таких городов, из которых выехать невозможно", - отметил он.
- Напомним, по состоянию на утро 1 февраля количество погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились.
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