Из-за коронавируса: Новосад хочет перевести китайских студентов на дистанционное обучение
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
3 февраля соответствующее письмо будет отправлено всем заведениям высшего образования.
"Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины и не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что вузы до 10 февраля должны сообщить всем своим студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).
"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса", - пояснила министр образования и науки Анна Новосад.
- Напомним, 1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет необходимости принимать чрезвычайные меры внутри Украины из-за "Уханьского" коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.
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