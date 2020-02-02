Из-за коронавируса: Новосад хочет перевести китайских студентов на дистанционное обучение

2 февраля, 2020, 19:24

Министерство образования и науки, из-за вспышки коронавируса, рекомендовало вузам перевести студентов из Китая, которые не могут прибыть в Украину, на дистанционное обучение

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

3 февраля соответствующее письмо будет отправлено всем заведениям высшего образования.

"Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины и не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что вузы до 10 февраля должны сообщить всем своим студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса", - пояснила министр образования и науки Анна Новосад.