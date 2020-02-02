 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз-за коронавируса: Новосад хочет перевести китайских студентов на дистанционное обучение

Из-за коронавируса: Новосад хочет перевести китайских студентов на дистанционное обучение


фото: ukrinform.ua
Министерство образования и науки, из-за вспышки коронавируса, рекомендовало вузам перевести студентов из Китая, которые не могут прибыть в Украину, на дистанционное обучение

Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

3 февраля соответствующее письмо будет отправлено всем заведениям высшего образования.

"Министерство образования и науки Украины будет рекомендовать учреждениям высшего образования организовать дистанционное обучение для студентов из Китая и стран Юго-Восточной Азии, которые сейчас не находятся на территории Украины и не могут прибыть в Украину, в связи со вспышкой эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что вузы до 10 февраля должны сообщить всем своим студентам из Китая и стран Юго-Восточной Азии о возможности дистанционного обучения и предоставить им возможность сдать соответствующие экзамены после нормализации ситуации вокруг коронавируса (2019-nCoV).

"Наша цель - обеспечить непрерывность образовательного процесса и одновременно максимально учесть все обстоятельства, связанные с ситуацией вокруг коронавируса", - пояснила министр образования и науки Анна Новосад.

  • Напомним, 1 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что пока нет необходимости принимать чрезвычайные меры внутри Украины из-за "Уханьского" коронавируса, но реакция в случае необходимости будет мгновенной.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

2 февраля, 2020 воскресенье

1 февраля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать