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Espreso.tvОбществоВ Сумах из-за ОРВИ и гриппа ввели карантин в школах

В Сумах из-за ОРВИ и гриппа ввели карантин в школах

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение, в связи с повышением заболеваемости ОРВИ и гриппом, ввести ряд ограничительных мер

Об этом сообщает портал Сумского городского совета.

Члены городской комиссии приняли решение ввести до 10 февраля карантин в учреждениях общего среднего и внешкольного образования.

Также запретили проведение в учебных заведениях спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Решили обеспечить проведение дезинфекции в коммунальном и частном общественном транспорте, рекомендовать руководителям предприятий торговли придерживаться масочного режима.

  • Закрытие школ на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит уже в 8 областях Украины.
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