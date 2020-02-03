Уже более 25: гривна продолжает падение
3 февраля, 2020, 10:33
Национальный банк вновь ослабил официальный курс гривны на 11 копеек - национальная валюта перешла деление в 25 грн за один доллар
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 3 февраля официальный курс установлен на уровне 25,02 гривны за доллар.
На таком уровне курс доллара в последний раз был в конце октября 2019 года.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,65. По состоянию на 1 февраля курс был 27,47 гривны.
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Напомним, в течение прошлой рабочей недели национальная валюта потеряла 58 копеек . В Национальном банке Украины объяснили, почему к началу 2020 года курс гривны перешел к падению после того, как в конце 2019 гривна существенно возрастала.