Уже более 25: гривна продолжает падение

3 февраля, 2020, 10:33

Национальный банк вновь ослабил официальный курс гривны на 11 копеек - национальная валюта перешла деление в 25 грн за один доллар

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 3 февраля официальный курс установлен на уровне 25,02 гривны за доллар.

На таком уровне курс доллара в последний раз был в конце октября 2019 года.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,65. По состоянию на 1 февраля курс был 27,47 гривны.