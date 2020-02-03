"Динамо" может отдать лучшего бомбардира в аренду
3 февраля, 2020, 15:09
Лучший бомбардир "Динамо" U-21 Денис Янаков близок к переходу в другой клуб на правах аренды
Об этом сообщает "Динамомания".
Название клуба, в котором продолжит карьеру 21-летний полузащитник, пока не разглашается.
Янаков уже имеет опыт выступления в клубе Премьер-лиги на правах аренды. В сезоне 2018/19 он защищал цвета киевского "Арсенала", но провел за первую команду лишь 5 матчей.
В нынешнем сезоне Янаков уже провел 16 матчей и забил 8 мячей, в первенстве U-21.
Читайте также: Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы.
- 31 января бывший нападающий французского "Бордо" Мирослав Славов перешел в иранский "Падидек Хоросан" .
Читайте также
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем
-
Читайте также
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
-
30 января, 2020 В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем