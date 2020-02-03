"Динамо" может отдать лучшего бомбардира в аренду

3 февраля, 2020, 15:09

Лучший бомбардир "Динамо" U-21 Денис Янаков близок к переходу в другой клуб на правах аренды

Об этом сообщает "Динамомания".

Название клуба, в котором продолжит карьеру 21-летний полузащитник, пока не разглашается.

Янаков уже имеет опыт выступления в клубе Премьер-лиги на правах аренды. В сезоне 2018/19 он защищал цвета киевского "Арсенала", но провел за первую команду лишь 5 матчей.

В нынешнем сезоне Янаков уже провел 16 матчей и забил 8 мячей, в первенстве U-21.

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