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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины перешел в иранскую команду

Футболист сборной Украины перешел в иранскую команду


фото: facebook.com/Miro_Slavov
Бывший нападающий французского "Бордо" Мирослав Славов перешел в иранский "Падидек Хоросан"

Об этом нападающий сообщил в facebook.

Несколько недель назад украинский форвард Мирослав Славов покинул латвийскую "Ригу", в статусе свободного агента, поєтому перейдет в "Падидек" бесплатно.

В турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу команда идет на шестом месте, имея в активе 29 баллов, клуб отстает от первой ступени на 5 очков.

В прошлом сезоне Славов в составе "Риги" стал чемпионом Латвии. Нападающий провел 9 матчей и забил 3 гола. За свою карьеру украинец успел поиграть за французский "Бордо", российский "Анжи", донецкий "Металлург", а также за ряд немецких и австрийских команд. Также на его счету 7 матчей за молодежные сборные Украины.

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