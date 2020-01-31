Футболист сборной Украины перешел в иранскую команду
31 января, 2020, 18:45
Бывший нападающий французского "Бордо" Мирослав Славов перешел в иранский "Падидек Хоросан"
Об этом нападающий сообщил в facebook.
Несколько недель назад украинский форвард Мирослав Славов покинул латвийскую "Ригу", в статусе свободного агента, поєтому перейдет в "Падидек" бесплатно.
В турнирной таблице чемпионата Ирана по футболу команда идет на шестом месте, имея в активе 29 баллов, клуб отстает от первой ступени на 5 очков.
В прошлом сезоне Славов в составе "Риги" стал чемпионом Латвии. Нападающий провел 9 матчей и забил 3 гола. За свою карьеру украинец успел поиграть за французский "Бордо", российский "Анжи", донецкий "Металлург", а также за ряд немецких и австрийских команд. Также на его счету 7 матчей за молодежные сборные Украины.
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