Таиландские врачи утверждают, что нашли способ лечения коронавируса

3 февраля, 2020, 13:59

В Таиланде врачи заявили, что нашли эффективную комбинацию лекарств против коронавируса нового типа

Как сообщает CNN , врач больницы Раджавити в Бангкоке, рассказал, что лечил 71-летнюю пациентку из Китая, которая находилась в тяжелом состоянии. Медик применил комбинацию лекарств, используемых для лечения ВИЧ и гриппа. Ранее он лечил пациента только лекарствами против ВИЧ.

По словам врача, после лечения состояние пациентки улучшилось в течение 48 часов и результат теста изменился с положительного на отрицательный.

Чиновники на пресс-конференции подтвердили, что последний лабораторный тест показа отсутствие в дыхательной системе пациента следов вируса.

Всего в Китае было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавируса нового типа, а также 361 смерть от этой болезни .

За последние сутки в китайской провинции Хубэй было зарегистрировано 56 случаев смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

За пределами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, 7 - в Макао, 10 - на Тайване.

Еще более 140 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса зарегистрировали в других странах мира.

В первый день открытия торгов китайские биржи обвалились на 9% из коронавирус.