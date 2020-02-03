Таиландские врачи утверждают, что нашли способ лечения коронавируса
Как сообщает CNN , врач больницы Раджавити в Бангкоке, рассказал, что лечил 71-летнюю пациентку из Китая, которая находилась в тяжелом состоянии. Медик применил комбинацию лекарств, используемых для лечения ВИЧ и гриппа. Ранее он лечил пациента только лекарствами против ВИЧ.
По словам врача, после лечения состояние пациентки улучшилось в течение 48 часов и результат теста изменился с положительного на отрицательный.
Чиновники на пресс-конференции подтвердили, что последний лабораторный тест показа отсутствие в дыхательной системе пациента следов вируса.
Всего в Китае было зарегистрировано 17205 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавируса нового типа, а также 361 смерть от этой болезни .
За последние сутки в китайской провинции Хубэй было зарегистрировано 56 случаев смерти от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
За пределами материкового Китая зарегистрированы 30 подтвержденных случаев новой пневмонии: 13 - в Гонконге, 7 - в Макао, 10 - на Тайване.
Еще более 140 подтвержденных случаев инфицирования коронавируса зарегистрировали в других странах мира.
В первый день открытия торгов китайские биржи обвалились на 9% из коронавирус.
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