Китайский коронавирус: умерли уже 362 человека, более 17 тыс. - инфицировано
Об этом сообщает AP .
В столице китайской провинции Хубэй городе Ухань срочно построили больницу на 1 тыс. коек и строят еще одну - на 1,5 тыс. коек. На помощь гражданским врачам было направлено военных медиков. Открытие школ было отложено, чтобы вирус не распространился дальше.
Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что дополнительное пространство в больницах имеет решающее значение для остановки распространения новых инфекций.
"Отсутствие больничных палат заставило больных людей возвращаться домой, что крайне опасно. Следовательно, наличие дополнительных кроватей - это большое совершенствования", - сказал эпидемиолог.
Чжун Наньшань сыграл главную роль в преодолении вспышки заболевания коронавирус в Китае в 2002-2003 годах. Современный коронавирус - с той же семьи, что и прежний.
- Напомним, на Филиппинах зафиксировали первую смерть от коронавируса за пределами из Китая .
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