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Espreso.tvОбществоКитайский коронавирус: умерли уже 362 человека, более 17 тыс. - инфицировано

Китайский коронавирус: умерли уже 362 человека, более 17 тыс. - инфицировано


фото: Reuters
По состоянию на 3 февраля от коронавируса, распространившийся из Китая, умерли уже 362 человека, более 17,3 тыс. - инфицированные

Об этом сообщает AP .

В столице китайской провинции Хубэй городе Ухань срочно построили больницу на 1 тыс. коек и строят еще одну - на 1,5 тыс. коек. На помощь гражданским врачам было направлено военных медиков. Открытие школ было отложено, чтобы вирус не распространился дальше.

Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что дополнительное пространство в больницах имеет решающее значение для остановки распространения новых инфекций.

"Отсутствие больничных палат заставило больных людей возвращаться домой, что крайне опасно. Следовательно, наличие дополнительных кроватей - это большое совершенствования", - сказал эпидемиолог.

Чжун Наньшань сыграл главную роль в преодолении вспышки заболевания коронавирус в Китае в 2002-2003 годах. Современный коронавирус - с той же семьи, что и прежний.

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