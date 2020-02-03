Польша надеется занять место Британии в ЕС, - Чапутович
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Polish press agency.
По его словам, Польша имеет аналогичное видение ЕС с Великобританией, основанное на государствах, конкурентоспособности и экономическому либерализме.
"ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании? Визит Макрона сразу после Brexit символический в том смысле, что он указывает на Польшу как страну , которая может занять нынешнее место Великобритании ", - сказал Чапутович.
Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально перестала быть членом Европейского Союза. Соглашение о выходе страны из ЕС была утверждена правительством Великобритании и ратифицировано Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.
После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости соблюдать правила Европейского Союза по торговому соглашению.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-