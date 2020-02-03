Польша надеется занять место Британии в ЕС, - Чапутович

3 февраля, 2020, 15:02

Польша может занять место Великобритании в Европейском Союзе после выхода Британии из ЕС

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в интервью Polish press agency.

По его словам, Польша имеет аналогичное видение ЕС с Великобританией, основанное на государствах, конкурентоспособности и экономическому либерализме.

"ЕС будет меньше с точки зрения населения, экономического потенциала, военной мощи и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании? Визит Макрона сразу после Brexit символический в том смысле, что он указывает на Польшу как страну , которая может занять нынешнее место Великобритании ", - сказал Чапутович.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля Великобритания официально перестала быть членом Европейского Союза. Соглашение о выходе страны из ЕС была утверждена правительством Великобритании и ратифицировано Европарламентом через 3,5 года после соответствующего референдума.

После Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране нет необходимости соблюдать правила Европейского Союза по торговому соглашению.