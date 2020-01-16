Макгрегор назвал фаворита супербоя Уайлдер - Фьюри

16 января, 2020, 16:11

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор назвал британца Тайсона Фьюри фаворитом боя против американца Деонтея Уайлдера

Об этом сообщает BT Sport в twitter.

По мнению Макгрегора, который в 2017 году провел боксерский поединок против американца Флойда Мейвезера, Фьюри отберет у Уайлдера титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе, если использует свои сильные качества.

"Фьюри ждет очень непростой поединок, ведь Деонтей - мощный парень. Но мне кажется, если ему удастся сохранить свое настроение, если он будет включать ноги, играть и часто дергать его, то я думаю, Тайсон сможет победить", - сказал Макгрегор .

Вместе с тем он опроверг, что будет готовить Фьюри к дебюту в смешанных единоборствах и назвал британца сумасшедшим.

"Тайсон продолжает говорить, что я буду его тренировать. Но я даже никогда в своей жизни не говорил с ним. Тайсон - хороший мужик, он мне нравится. Он отличный и феноменальный боксер, возможно, лучший сейчас в тяжелом весе. Но мне показались смешными его слова о том, что мы говорили о совместных тренировках. Он сумасшедший", - заявил Макгрегор.

" @Tyson_Fury is a great guy and a phenomenal boxer ... so maybe we could set something up". @TheNotoriousMMA says he'd definitely be open to giving the Gypsy King some UFC training pic.twitter.com/hUnigpzF12 - Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 15, 2020