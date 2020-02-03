Экс-игрока "Шахтера" признали лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе
3 февраля, 2020, 12:28
Бывший полузащитник "Шахтера" Фред признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, который известен украинским фанатам выступлениям за донецкий "Шахтер", был признан лучшим игроком "красных дьяволов" в январе.
В голосовании среди болельщиков приняли участие около 110 тыс. человек. 51% фанов отдали лидерство Фреду, ближайший преследователь Фреда - Брэндон Уильямс набрал 23%.
В нынешнем сезоне бразилец провел 31 матч и отдал 1 результативную передачу.
- 29 января "Манчестер Юнайтед" подтвердил, что достиг договоренности о трансфере полузащитника португальского "Спортинга" Бруно Фернандеш.
- Напомним, 21 января знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал провальной трансферной политике клуба после поражения команды от "Барнли" в чемпионате Англии.
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