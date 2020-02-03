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Espreso.tvСпортЭкс-игрока "Шахтера" признали лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе

Экс-игрока "Шахтера" признали лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе


фото: Reuters
Бывший полузащитник "Шахтера" Фред признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в январе

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред, который известен украинским фанатам выступлениям за донецкий "Шахтер", был признан лучшим игроком "красных дьяволов" в январе.

В голосовании среди болельщиков приняли участие около 110 тыс. человек. 51% фанов отдали лидерство Фреду, ближайший преследователь Фреда - Брэндон Уильямс набрал 23%.

В нынешнем сезоне бразилец провел 31 матч и отдал 1 результативную передачу.

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