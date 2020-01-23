Выбросили 600 млн на ветер: знаменитый футболист МЮ отреагировал на позорное поражение в АПЛ

23 января, 2020, 10:53

Знаменитый футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал провальной трансферную политику клуба после поражения команды от "Барнли" в чемпионате Англии

Об этом сообщает BBC.

По словам Фердинанда, который выступал за МЮ с 2002 по 2014 года, он не понимает, куда клуб потратил 600 млн фунтов, которые вложил в трансферы.

"На эту команду потратили 600 млн фунтов, а лучшими игроками в сезоне оказываются свои воспитанники. Это говорит о том, как набирали игроков, как паршиво это делалось. Посмотрите на "Ливерпуль" - они покупают футболистов, которые лучше всего подойдут под их систему. Команде нужен человек, который придет с пониманием того, что нужно делать ", - сказал Фердинанд.

МЮ после домашнего поражения от "Барнли" со счетом 0: 2 имеет 34 очка и занимает в чемпионате Англии пятое место.