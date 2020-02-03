Экс-тренер "Ливерпуля" набросился на Зинченко из-за удаления в матче против "Тоттенхэма"
3 февраля, 2020, 11:15
Бывший тренер "Ливерпуля" Грэм Сунесс негативно оценил выступление украинца Александра Зинченко, который получил красную карточку в матче чемпионата Англии против "Тоттенхэма"
Об этом сообщает Manchester Evening News .
"При первой желтой Зинченко пробег 50 метров, чтобы принять участие в споре, который его совсем не касалсяь. Это было наивно и глупо с его стороны. Зачем? Ты защитник, тебя это не касается. Это недопустимо. Что касается второй желтой, то сам по себе фол был адекватным, если бы у него уже не было желтой ", - считает эксперт Сунесс.
"Манчестер Сити" проиграл "Тоттенхэму" 0: 2 и с 51 очком остался на втором месте в чемпионате Англии. От лидера премьер-лиги - "Ливерпуль" - команда Жозе Моуринью отстает на 22 пункта. "Тоттенхэм" имеет 37 баллов и идет пятым.
- 2 февраля "Манчестер Сити" пропустил два гола от "Тоттенхэма" и проиграл после удаления Украинский Александра Зинченко.
- Напомним, 1 февраля в 25-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и получил 16-ю подряд победу в премьер-лиге.
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