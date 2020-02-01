"Ливерпуль" получил 16-ю подряд победу в чемпионате Англии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый мяч забил полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в начале второго тайма. На 60-й минуте преимущество команды Юргена Клоппа увеличил хавбек Джордан Хендерсон. В середине второй половины игры Мохамед Салах довел счет до разгромного. А на 90-й минуте египтянин оформил дубль.
"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" 4: 0 и довел свою победную серию в чемпионате Англии до 16 матчей. С учетом прошлого сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в премьер-лиге в течение 42 встреч подряд.
"Ливерпуль" имеет 73 очка и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 22 пункта. "Саутгемптон" имеет 31 балл и идет 11-м.
Чемпионат Англии
25-й тур
1 февраля
"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 4: 0
Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90
- Напомним, 29 января "Ливерпуль" впервые в своей истории в течение одного сезона выиграл у всех соперников в чемпионате Англии.
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