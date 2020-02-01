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Espreso.tvСпорт"Ливерпуль" получил 16-ю подряд победу в чемпионате Англии

"Ливерпуль" получил 16-ю подряд победу в чемпионате Англии


фото: REUTERS
В 25-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и получил 16-ю подряд победу в премьер-лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый мяч забил полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в начале второго тайма. На 60-й минуте преимущество команды Юргена Клоппа увеличил хавбек Джордан Хендерсон. В середине второй половины игры Мохамед Салах довел счет до разгромного. А на 90-й минуте египтянин оформил дубль.

"Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" 4: 0 и довел свою победную серию в чемпионате Англии до 16 матчей. С учетом прошлого сезона команда Юргена Клоппа не проигрывает в премьер-лиге в течение 42 встреч подряд.

"Ливерпуль" имеет 73 очка и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 22 пункта. "Саутгемптон" имеет 31 балл и идет 11-м.

Чемпионат Англии

25-й тур

1 февраля

"Ливерпуль" - "Саутгемптон" 4: 0

Голы: Окслейд-Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90

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