Четкая дата пока не установлена, - МЗ об эвакуации украинцев из Китая
Об этом сообщает "УНИАН".
"Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы должны принять эти меры и можем осуществить это", - сказал он.
Также на вопрос о продлении каникул студентам из Китая, Скипальский отметил, что этот срок должно определить Министерство образования и науки.
"В самом Китае, в самой провинции Хубэй, у них тоже каникулярный период продлен, мне кажется, по 14 февраля ... Ситуация каждый день меняется, каждый день мы имеем оперативную ситуацию, меняют и решения, некоторые могут приниматься на основании тех данных, которые мы получим через день, два, три, через неделю ", - сказал он.
Напомним, 31 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки коронавируса.
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В украинском МИД заявили, что украинцев нет среди инфицированных коронавирусом в Китае.
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