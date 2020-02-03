Четкая дата пока не установлена, - МЗ об эвакуации украинцев из Китая

3 февраля, 2020, 18:29

Генеральный директор Директората общественного здоровья МЗ Украины Андрей Скипальский заявил, что точной даты эвакуации украинских граждан из Китая ещё нет

Об этом сообщает "УНИАН".

"Речь шла на совещании в правительстве - в течение недели. Это было в прошлую пятницу. Я так понимаю, что в течение этой недели мы должны принять эти меры и можем осуществить это", - сказал он.

Также на вопрос о продлении каникул студентам из Китая, Скипальский отметил, что этот срок должно определить Министерство образования и науки.

"В самом Китае, в самой провинции Хубэй, у них тоже каникулярный период продлен, мне кажется, по 14 февраля ... Ситуация каждый день меняется, каждый день мы имеем оперативную ситуацию, меняют и решения, некоторые могут приниматься на основании тех данных, которые мы получим через день, два, три, через неделю ", - сказал он.