$80 тыс. - мало: Зеленский заявил, что Украина будет требовать от Ирана компенсации за сбитый самолет МАУ в международных судах

2 февраля, 2020, 21:39

Об этом Зеленский заявил в интервью ТСН.Тиждень.

По словам президента Украины, Иран предлагал выплатить по $80 тыс. компенсации родным граждан Украины, погибших в катастрофе самолета МАУ под Тегераном 8 января, однако украинская сторона на это не согласилась.

"Они предложили сразу $80 тыс. каждой семье каждого погибшего, но мы на это не согласились. Мне кажется, что это мало. Когда жена погибшего говорит, что человек был единственным кормильцем, а у нее работы нет и ребенку надо в институт поступать - $80 тыс. это совсем мало. Хотя, конечно, не измеряется человеческая жизнь никакими деньгами, но мы будем давить, чтобы выплаты были большими", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что Украина будет подавать на Иран в международный суд.

"В любом случае будет международный суд, в любом случае будет компенсация, часть компенсации. От нашего государства мы, что могли сразу дать каждой семье, выдали по 200 тыс. грн. Вторая часть компенсации - от МАУ через страховые компании. там сложная ситуация, страховым компаниям нелегко сейчас с иранской стороной работать, поскольку Иран под санкциями. Выход уже нашли, уже для одной семьи подготовлены документы. Все эти документы собираются вручную, через некоторое время все будет выплачено. Украина точно выиграет, мы все выиграем" - заверил Зеленский.