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Espreso.tvОперація об'єднаних силЗеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на фронте женщины-медика

Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на фронте женщины-медика


фото: ukrinform.ua
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели на Донбассе военного медика Клавдии Сытник

Об этом сообщает Офис президента Украины.

"Сегодня в Попаснянском районе Луганской погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - говорится в сообщении.

 

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