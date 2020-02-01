Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на фронте женщины-медика
1 февраля, 2020, 17:39
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу гибели на Донбассе военного медика Клавдии Сытник
Об этом сообщает Офис президента Украины.
"Сегодня в Попаснянском районе Луганской погибла молодая 33-летняя женщина. Старший боевой медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью. Глубокие соболезнования родным и близким. Вечная память Героине", - говорится в сообщении.
- Напомним, 1 февраля журналисты сообщили, что на Донбассе в результате минометного обстрела российскими оккупантами погибла военный медик Клавдия Сытник .
- В штабе операции Объединенных сил подтвердили, что 1 февраля, в результате обстрелов российских оккупантов на Донбассе, погибла военный медик Клавдия Сытник .
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