Зеленский поручил Кабмину противодействовать распространению коронавируса в Украине

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайного положения международного значения в сфере общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки нового коронавируса поставил ряд задач Кабинету Министров Украины с целью усиления мер по недопущению попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

Привлечены все необходимые ресурсы, власть обладает всей информацией в полном объеме. Осуществляется постоянный мониторинг распространения нового коронавируса за рубежом, внутри страны проводятся профилактические мероприятия.

Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций .