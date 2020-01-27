В 8 областях школы закрыли на карантин
Об этом сообщает hromadske.
Перерыв в обучении объявлен в школах Донецкой, Одесской, Сумской, Винницкой, Волынской, Ривненской, Житомирской и Запорожской областей.
Так, в Одессе с 28 января все школы города закрывают на 2 недели. Группы в детских садах будут закрывать в случаях, если количество больных детей превысит 20%.
В Донецкой области в 59 школах полностью остановлено обучение, еще в 9 школах - частично. Полностью закрыты школы в Доброполье, Покровске, Селидове, Мирнограду, Новогродовке, Лимане и Мангушский районе, частично - в Мариуполе и Краматорске.
На Сумщине на карантин закрыто 15 школ, эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком районах и в городах Сумы и Лебедин.
В Винницкой области обучение приостановлено в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.
В Волынской области в закрыто 7 школ в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.
На Ривненщине карантин объявлен в 39 школах и 2 детских садах.
В Запорожской области все школы и внешкольные учреждения Бердянска закрыты с 25 до 31 января. Кроме того, карантин объявлен в 51 классе в 27 школах других населенных пунктов Запорожской области, в том числе в 23 школах Запорожья.
В Житомире все школы закрыты на карантин с 27 января по 5 февраля. Кроме того, приостановлены занятия во внешкольных учреждениях.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-