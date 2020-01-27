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Espreso.tvОбществоВ 8 областях школы закрыли на карантин

В 8 областях школы закрыли на карантин

Закрытие школ на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ происходит уже в 8 областях Украины

Об этом сообщает hromadske.

Перерыв в обучении объявлен в школах Донецкой, Одесской, Сумской, Винницкой, Волынской, Ривненской, Житомирской и Запорожской областей.

Так, в Одессе с 28 января все школы города закрывают на 2 недели. Группы в детских садах будут закрывать в случаях, если количество больных детей превысит 20%.

В Донецкой области в 59 школах полностью остановлено обучение, еще в 9 школах - частично. Полностью закрыты школы в Доброполье, Покровске, Селидове, Мирнограду, Новогродовке, Лимане и Мангушский районе, частично - в Мариуполе и Краматорске.

На Сумщине на карантин закрыто 15 школ, эпидемиологический порог превышен в Кролевецком, Недрыгайловском, Сумском, Тростянецком районах и в городах Сумы и Лебедин.

В Винницкой области обучение приостановлено в 13 школах в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольском, Мурованокуриловецком и Тывровском районах.

В Волынской области в закрыто 7 школ в Камень-Каширском, Маневичском, Луцком и Гороховском районах.

На Ривненщине карантин объявлен в 39 школах и 2 детских садах.

В Запорожской области все школы и внешкольные учреждения Бердянска закрыты с 25 до 31 января. Кроме того, карантин объявлен в 51 классе в 27 школах других населенных пунктов Запорожской области, в том числе в 23 школах Запорожья.

В Житомире все школы закрыты на карантин с 27 января по 5 февраля. Кроме того, приостановлены занятия во внешкольных учреждениях.

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