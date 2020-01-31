Общественные организации призывают Раду запретить трансляцию музыки и фильмов в транспорте

31 января, 2020, 14:55

31 января ряд общественных организаций выступили с коллективным обращением к ВР и правительству с требованием запретить трансляцию в пассажирском транспорте любой информации, не касающейся непосредственно путешествия или безопасности пассажиров

Об этом сообщают общественные активисты в Facebook.

Активисты обратили внимание на скандал, который состоялся на этой неделе:

"На днях всю страну возмутили действия водителя автобуса, который отказался выключить пиратскую трансляцию российского фильма по требованию девушек, защищающих нашу независимость в Донбассе и ехали с похорон погибшего воина".

"Ключевая причина таких ситуаций лежит на поверхности. Это практика трансляции звуков музыки, фильмов и т.д. в салонах транспортных средств, от которых пассажирам негде деться. Причем такие конфликты - лишь вершина айсберга, ведь многие молча терпит акустическое насилие, не желая ссориться", - считают активисты.

"Каждый пассажир имеет полное право ехать в тишине, независимо от желаний других пассажиров или транспортного персонала. Так, как это есть в каждой цивилизованной европейской стране", - отметили представители общественных организаций.

Активисты требуют от ВР принять изменения в законодательство, которые запретят трансляцию в салонах пассажирского транспорта любой звуковой информации, не касающейся непосредственно путешествия или безопасности пассажиров. Трансляция звука фильмов, музыки и т.д. должна быть разрешена только через наушники.

Также они обратились к правительству. Требуют от Мининфраструктуры безотлагательно принять изменения аналогичного содержания с правилами пассажирских перевозок, независимо от скорости выполнения п.1. Мы готовы предоставить соответствующим органам власти уже наработанные тексты таких изменений.

Перечень организаций, которые подписались под обращением:

Движение "Пространство свободы"

Гражданское движение "Видсич"

Общественный сектор Евромайдана

Инициатива "Дрожжи"

ОО "Экспертный корпус"

Портал языковой политики

Информационный центр "Майдан Мониторинг"

ОО "Незалежни"

Центр продвижения перемен "Взаемодия"

ОО "Украинский свит"

Волонтерский проект "Бесплатные курсы украинского языка"

Крымский центр делового и культурного сотрудничества "Украинский дом"

Украинская народная рада Донецкой и Луганской

Ассоциация политических наук

Центр украинской политики "Эксампей"

Волонтерское объединение участников Майдана и боевых действий

Школа ответственной политики

Инициатива "Бойкот русской попсы"

Инициатива "Бойкот российского кино"

ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине"

Союз украинской молодежи в Украине