Водитель высадил из автобуса госпитальера и волонтера аэроразведки из-за просьбы выключить российский сериал
Об этом сообщила ветеран батальона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз на Facebook.
"Мы были вынуждены остановить автобус фирмы Busfor.ua, которым ехали из Луцка в Киев на трассе, из-за отказа водителя выключить российский сериал. Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался ", - написала Аист.
По ее словам, водитель потребовал, узнать мнение большинства автобуса.
"Я вернулась и объяснила все то же людям, и принципиально ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично, на каком языком и что мы, убийцы, ездим на войну. Остальные пассажиры автобуса просто промолчали. Память, что я возвращаюсь с похорон своего погибшего парня-бойца, защищая их возможность свободно перемещаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами ", - добавила Чорногуз.
Она подчеркнула, что просьба диспетчера фирмы выключить русское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.
"Нас двоих, волонтера аэроразведки и госпитальера, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", - подытожила госпитальер.
Сообщение Чорногуз вызвало резонанс в соцсетях: компания-автоперевозчик извинилась перед пассажирками.
В компании сообщили, что шокированы поведением собственного водителя.
"Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей", - сообщили в компании.
Автоперевозчик отметил: "Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.
Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки.
Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. "
Чорногуз поблагодарила компанию-перевозчика за реакцию.
"Спасибо компании-перевозчику за мгновенную реакцию и за звонки водителю, на которые тот не отреагировал. Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков. Люди должны или отдыхать на автобусных рейсах, или слушать и слышать украинское на своих дорогах. Не забывайте, что кто-то эти две простые вещи защищает ценой своей жизни. И это не шутки, услышанные из телевизора. это наша реальность", - добавила госпитальерка.
Она отметила, что ждет извинений лично от водителя автобуса.
В месте назначения путешествующих приветствовала толпа сочувствующих.
"Водитель-херой поехал в объезд автостанции)) Я рада, что меня встретили люди, которые молчаливым большинством в автобусе никогда не были", - написала Чорногуз в соцсети.
Она подчеркнула: "Мы сами требовали, чтобы нас высадили. Потому что это важно."
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