Водитель высадил из автобуса госпитальера и волонтера аэроразведки из-за просьбы выключить российский сериал

28 января, 2020, 08:50

Инцидент произошел вечером 27 января на трассе Луцк-Киев: ветеранок войны, которе просили водителя выключить российский сериал, высадили из автобуса

Об этом сообщила ветеран батальона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз на Facebook.

"Мы были вынуждены остановить автобус фирмы Busfor.ua, которым ехали из Луцка в Киев на трассе, из-за отказа водителя выключить российский сериал. Когда я подошла и вежливо попросила выключить российский сериал, аргументируя это тем, что я недавно вернулась из зоны боевых действий, с февраля еду туда снова, и мне противно всю ночь слушать телепродукт оккупантов, водитель это сделать отказался ", - написала Аист.

По ее словам, водитель потребовал, узнать мнение большинства автобуса.

"Я вернулась и объяснила все то же людям, и принципиально ли им смотреть российское кино, предлагала его выключить. На нас начала бросаться какая-то женщина, которая ехала назад из Италии и ей безразлично, на каком языком и что мы, убийцы, ездим на войну. Остальные пассажиры автобуса просто промолчали. Память, что я возвращаюсь с похорон своего погибшего парня-бойца, защищая их возможность свободно перемещаться неоккупированными дорогами Украины, встретили молчанием с виноватыми глазами ", - добавила Чорногуз.

Она подчеркнула, что просьба диспетчера фирмы выключить русское кино и извиниться за угрозы, водитель проигнорировал.

"Нас двоих, волонтера аэроразведки и госпитальера, взрослые зрелые люди, граждане Украины, во главе с водителем согласились высадить посреди трассы, чтобы дальше спокойно смотреть российское кино", - подытожила госпитальер.

Сообщение Чорногуз вызвало резонанс в соцсетях: компания-автоперевозчик извинилась перед пассажирками.

В компании сообщили, что шокированы поведением собственного водителя.

"Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей", - сообщили в компании.

Автоперевозчик отметил: "Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими лентами, поэтому нам сейчас непонятно, как русскоязычный фильм появился на экране автобуса.

Во-вторых, что больше всего поразило нас, - это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки.

Мы хотим извиниться за недопустимое поведение работников фирмы. "

Чорногуз поблагодарила компанию-перевозчика за реакцию.

"Спасибо компании-перевозчику за мгновенную реакцию и за звонки водителю, на которые тот не отреагировал. Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков. Люди должны или отдыхать на автобусных рейсах, или слушать и слышать украинское на своих дорогах. Не забывайте, что кто-то эти две простые вещи защищает ценой своей жизни. И это не шутки, услышанные из телевизора. это наша реальность", - добавила госпитальерка.

Она отметила, что ждет извинений лично от водителя автобуса.

В месте назначения путешествующих приветствовала толпа сочувствующих.

"Водитель-херой поехал в объезд автостанции)) Я рада, что меня встретили люди, которые молчаливым большинством в автобусе никогда не были", - написала Чорногуз в соцсети.

Она подчеркнула: "Мы сами требовали, чтобы нас высадили. Потому что это важно."