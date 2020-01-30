Скандал с российским сериалом: депутат "Слуг" обратится в полицию из-за действий волонтерок

30 января, 2020, 08:25

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь обратится с заявлением в ГУ Нацполиции Украины на волонтерок, поскольку считает их действия "неприемлемыми, дискриминирующими"

Об этом депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Брагарь заявил в Facebook.

"Два дня назад на трассе Луцк-Киев произошел скандал с участием двух девушек националистических взглядов. Они потребовали к водителю автобуса выключить русскоязычный сериал, который демонстрировался в течение поездки", - написал депутат Брагарь.

Он отметил, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе.

По его мнению, "демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые дамы самостоятельно покинули автобус".

"Эта ситуация лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости. Меня, как народного депутата, обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами ", - считает депут" Слуг ".

"Я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделают невозможным попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека", - заявил депутат.

Отдельно Брагарь высказался о "девушках с националистическими взглядами":

"По поводу дамы, то я собственное мнение относительно их поступка. Конечно, отстаивать право на общение на государственном языке является важным в наше время. Однако не менее серьезно отнеситесь к методам и путям, каким должен популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа: "российский язык не должен звучать в Украине" - неприемлемы, дискриминирующих и такими, которые нарушают закон, а именно статью 161 УК.

"Я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины», - заявил депутат.

Справка:

Евгений Брагарь родился 30 мая 1994 года в Киеве, Украина.

Окончил исторический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Магистр, аспирант КНУ имени Тараса Шевченко.

Занимался изучением левых движений в новейшей истории, в частности во Франции и Алжире, хотя арабском не обладает.

Владеет английским, французским, польским, русским языками. Основатель, руководитель и преподаватель польского языка в учебном проекте "Лингвист".

Он проходил стажировку в парламентском комитете по вопросам иностранных дел.

На президентских выборах 2019 Евгений был членом окружной избирательной комиссии на тринадцатом избирательном округе (Винницкая область). Представлял интересы кандидата Владимира Зеленского.