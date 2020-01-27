Официальный курс гривна вернулась к укреплению

27 января, 2020, 10:56

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 19 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по состоянию на 27 января официальный курс национальной валюты установлен на уровне 24,33 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,84 грн. В пятницу на 24 января официальный курс был 27,2 грн.