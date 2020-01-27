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Espreso.tvОбществоОфициальный курс гривна вернулась к укреплению

Официальный курс гривна вернулась к укреплению


фото: НБУ
Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 19 копеек

Об этом говорится в данных регулятора.

Таким образом, по состоянию на 27 января официальный курс национальной валюты установлен на уровне 24,33 гривны за доллар.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,84 грн. В пятницу на 24 января официальный курс был 27,2 грн.

 

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