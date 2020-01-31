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Espreso.tvОбществоЧерез год: посол Великобритании анонсировала визовые переговоры с Украиной

Через год: посол Великобритании анонсировала визовые переговоры с Украиной


фото: dsns.gov.ua
Визовые переговоры Украины с Британией могут начаться через год, заявила британский посол Мелинда Симмонс

"Когда мы подойдем к концу этого периода, то мы тогда должны вести переговоры о двустороннем соглашении с Украиной и будем решать эти вопросы. Затем будем проводить переговоры и торговые, и другие с украинским правительством. Но это будет позже", - пояснила она в эфире "Завтрака с 1 + 1", сообщает Интерфакс.

Симмонс объяснила, что президент Украины Владимир Зеленский издал указ о безвизе для британцев, поскольку международные соглашения будут оставаться в силе, но во внутреннем плане Великобритания больше не будет членом Евросоюза после Brexit.

"Вопрос безвиза - это не политический вопрос, это вопрос безопасности границ. А безопасность границ - это причина, почему Великобритания не принимала участие в Шенгенском соглашении. И эта политика не изменилась", - отметила она.

Симмонс добавила, что визовый режим для украинцев продолжится.

"То есть не будет изменений, если вы будете ехать в Британию из Украины, то вам нужно будет получить визу", - резюмировала она.

Ранее Зеленский подписал указ о введении безвизового режима для граждан Великобритании.

Безвизовый въезд британцев в Украине был введен еще в 2005 году, но эта норма перестанет действовать с 1 февраля, когда Великобритания выйдет из ЕС.

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