Украина ввела безвиз для граждан Великобритании
30 января, 2020, 11:17
С 31 января 2020 года до 30 января 2021 Украина вводит безвизовый режим для граждан Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского.
Украина вводит временный безвиз для граждан Великобритании, сроком на 1 год с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.
"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней ", - говорится в документе.
- Напомним, 29 января Европейский парламент утвердил соглашение о Brexit
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