Украина ввела безвиз для граждан Великобритании

30 января, 2020, 11:17

С 31 января 2020 года до 30 января 2021 Украина вводит безвизовый режим для граждан Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии

Об этом говорится в Указе Президента Украины Владимира Зеленского.

Украина вводит временный безвиз для граждан Великобритании, сроком на 1 год с 31 января 2020 года до 30 января 2021 года.

"Ввести на период с 31 января 2020 до 30 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней ", - говорится в документе.