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Espreso.tvСпортБывшего тренера Макгрегора бросили за решетку на 5 лет

Бывшего тренера Макгрегора бросили за решетку на 5 лет


фото: Collins Photo Agency
Бывший тренер Конора Макгрегора Джонатан Дарган ближайшие 5,5 лет проведет за тюремной решеткой

Об этом сообщает MMAFighting.

Дарган был признан виновным в непредумышленном убийстве. Ирландский специалист приговорен к 5,5 годам заключения.

Четыре года назад Дарган в драке сломал челюсть и скулу 56-летнему Патрику Маллалли, который при падении получил травму головы. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение. На следующий день он умер.

Из материалов судебного дела следует, что Дарган вмешался в ссору пьяного Маллалли с женщиной возле одного из заведений, встав на защиту женщины.

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