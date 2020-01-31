Бывшего тренера Макгрегора бросили за решетку на 5 лет

31 января, 2020, 13:41

Бывший тренер Конора Макгрегора Джонатан Дарган ближайшие 5,5 лет проведет за тюремной решеткой

Об этом сообщает MMAFighting.

Дарган был признан виновным в непредумышленном убийстве. Ирландский специалист приговорен к 5,5 годам заключения.

Четыре года назад Дарган в драке сломал челюсть и скулу 56-летнему Патрику Маллалли, который при падении получил травму головы. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение. На следующий день он умер.

Из материалов судебного дела следует, что Дарган вмешался в ссору пьяного Маллалли с женщиной возле одного из заведений, встав на защиту женщины.