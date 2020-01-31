Бывшего тренера Макгрегора бросили за решетку на 5 лет
31 января, 2020, 13:41
Бывший тренер Конора Макгрегора Джонатан Дарган ближайшие 5,5 лет проведет за тюремной решеткой
Об этом сообщает MMAFighting.
Дарган был признан виновным в непредумышленном убийстве. Ирландский специалист приговорен к 5,5 годам заключения.
Четыре года назад Дарган в драке сломал челюсть и скулу 56-летнему Патрику Маллалли, который при падении получил травму головы. В больнице у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму и внутреннее кровотечение. На следующий день он умер.
Из материалов судебного дела следует, что Дарган вмешался в ссору пьяного Маллалли с женщиной возле одного из заведений, встав на защиту женщины.
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