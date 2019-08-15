15 августа, 2019, 14:35

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчины, который отказался с ним выпить в пабе

Об этом сообщает TMZ Sports .

Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор МакГрегор атаковал одного из посетителей паба в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски.

По данным источника, инцидент произошел еще 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Макгрегор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настойчиво предложил ему выпить и поставил перед ним рюмку.

После этого ирландский боец ударил пожилого человека в лицо. Двое посетителей бара сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликта превратиться в полноценную драку. Пострадавший обратился в полицию, но пока неизвестно, был наказан Макгрегор.