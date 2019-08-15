Боец UFC Макгрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался выпить с ним в пабе
Об этом сообщает TMZ Sports .
Бывший чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в двух весовых категориях Конор МакГрегор атаковал одного из посетителей паба в Ирландии. Поводом для конфликта стал спор о виски.
По данным источника, инцидент произошел еще 6 апреля в баре The Marble Arch Pub в Дублине. Макгрегор решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один из мужчин отказался, тогда Макгрегор настойчиво предложил ему выпить и поставил перед ним рюмку.
После этого ирландский боец ударил пожилого человека в лицо. Двое посетителей бара сразу схватили Макгрегора и не позволили конфликта превратиться в полноценную драку. Пострадавший обратился в полицию, но пока неизвестно, был наказан Макгрегор.
- В апреле уже сообщалось, что на Конора Макгрегора подали заявление в полицию за драку в пабе.
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