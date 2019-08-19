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Espreso.tvСпортАмериканский паб объявил бойкот легендарному бойцу

Американский паб объявил бойкот легендарному бойцу


фото: Metro US
Паб "The Salty Shamrock" объявил бойкот бойцу Конору Макгрегору и отказался от алкогольной продукции спортсмена, из-за недавнего скандала с избиением пожилого мужчины

Об этом сообщает Ireunderworld y twitter.

Известный флоридский паб, который специализируется на ирландской тематике, "The Salty Shamrock" объявил бойкот известному спортсмену Конору Макгрегору, отказавшись от алкогольной продукции "Proper Twelve", владельцем которой является борец.

Работники паба демонстративно вылили виски Макгрегора в унитаз, а также призвали сделать это и другие заведения.

"Мы откажемся от его виски таким образом, который подходит его поведению. Я призываю каждого владельца ирландского бара сделать то же самое! Он не настоящий представитель ирландского народа", - говорится в обращении паба.

 

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