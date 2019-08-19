Американский паб объявил бойкот легендарному бойцу

19 августа, 2019, 13:22

Паб "The Salty Shamrock" объявил бойкот бойцу Конору Макгрегору и отказался от алкогольной продукции спортсмена, из-за недавнего скандала с избиением пожилого мужчины

Об этом сообщает Ireunderworld y twitter.

Известный флоридский паб, который специализируется на ирландской тематике, "The Salty Shamrock" объявил бойкот известному спортсмену Конору Макгрегору, отказавшись от алкогольной продукции "Proper Twelve", владельцем которой является борец.

Работники паба демонстративно вылили виски Макгрегора в унитаз, а также призвали сделать это и другие заведения.

"Мы откажемся от его виски таким образом, который подходит его поведению. Я призываю каждого владельца ирландского бара сделать то же самое! Он не настоящий представитель ирландского народа", - говорится в обращении паба.

Due to the recent cowardly and appalling behavior of the so -called Irish #MMA fighter #ConorMcGregor , the Salty Shamrock Irish Pub will no longer carry his product nor associate its business with his name . We will discard his whiskey I challenge every Irish bar owner to do same pic.twitter.com/xVeJXQqzBg - IrelandsUnderworld®️ (@Ireunderworld) August 17, 2019