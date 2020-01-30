Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по легкой атлетике
Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций - IAAF .
Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был состояться в Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на 2021.
"Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые согласились принять у себя чемпионат. Однако, опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, и мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочки на более поздний срок ", - говорится в заявлении IAAF.
В IAAF отметили, что решили не отменять чемпионат вообще, так как многие спортсмены хотели бы, чтобы он состоялся. Дата проведения ЧМ в 2021 году определят позже.
- Напомним, 27 января организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине отменил церемонию старта обратного отсчета времени до соревнований из-за вспышки коронавируса.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-