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Espreso.tvСпортИз-за коронавируса отменили чемпионат мира по легкой атлетике

Из-за коронавируса отменили чемпионат мира по легкой атлетике


фото: REUTERS
Из-за вспышки коронавируса в Китае на 2021 год перенесли чемпиона мира по легкой атлетике в закрытых помещениях, который должен был состояться в марте в Нанкине

Об этом сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций - IAAF .

Чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который должен был состояться в Нанкине с 13 по 15 марта, перенесен на 2021.

"Мы рассмотрели возможность переноса соревнований в другую страну и хотели бы поблагодарить города, которые согласились принять у себя чемпионат. Однако, опасения относительно распространения вируса за пределами Китая все еще существуют, и мы решили не идти на этот шаг, так как это может привести к дальнейшей отсрочки на более поздний срок ", - говорится в заявлении IAAF.

В IAAF отметили, что решили не отменять чемпионат вообще, так как многие спортсмены хотели бы, чтобы он состоялся. Дата проведения ЧМ в 2021 году определят позже.

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