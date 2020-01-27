Коронавирус: оргкомитет Олимпийских игр отменил церемоцию в Пекине

27 января, 2020, 17:32

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса

Об этом сообщает "Трибуна".

Церемония должна была пройти на олимпийском стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая, Пекине.

"Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких крупных событий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков", - сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Как сообщает источник, по данным на понедельник, от коронавируса умер уже 81 человек, почти 3 тыс. человек - больны.