Коронавирус: оргкомитет Олимпийских игр отменил церемоцию в Пекине
27 января, 2020, 17:32
Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года отменил церемонию старта обратного отсчета до соревнований из-за эпидемии коронавируса
Об этом сообщает "Трибуна".
Церемония должна была пройти на олимпийском стадионе "Птичье гнездо" в столице Китая, Пекине.
"Да, на стадионе мероприятие отменено, никаких крупных событий. Вспышка вируса очень серьезная, мы не должны допускать никаких рисков", - сообщили в пресс-службе оргкомитета.
Как сообщает источник, по данным на понедельник, от коронавируса умер уже 81 человек, почти 3 тыс. человек - больны.
- 24 января поединок украинца Виктора Постола и американца Хосе Рамиреса перенесен на неопределенное время из коронавируса в Китае.
Читайте также
-
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста