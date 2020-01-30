Игрок "Динамо" подпишет контракт с аргентинской командой

30 января, 2020, 14:10

В ближайшее время защитник "Динамо" Карлос Самбрано подпишет контракт с аргентинской "Бока Хуниорс"

Об этом сообщает Bolavip .

По информации источника, клубы договорились о сумме трансфера в 1,36 млн евро. Центрбэк "Динамо" Карлос Самбрано готов подписать контракт с "Бокой Хуниорс" на 3 года.

В турнирной таблице чемпионата Аргентины по футболу "Бока Хуниорс" идет на 2-м месте.

В нынешнем сезоне Самбрано не сыграл за "Динамо" ни одного матча. В составе сборной Перу защитник в 2019 году стал вице-чемпионом Америки.