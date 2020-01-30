Игрок "Динамо" подпишет контракт с аргентинской командой
30 января, 2020, 14:10
В ближайшее время защитник "Динамо" Карлос Самбрано подпишет контракт с аргентинской "Бока Хуниорс"
Об этом сообщает Bolavip .
По информации источника, клубы договорились о сумме трансфера в 1,36 млн евро. Центрбэк "Динамо" Карлос Самбрано готов подписать контракт с "Бокой Хуниорс" на 3 года.
В турнирной таблице чемпионата Аргентины по футболу "Бока Хуниорс" идет на 2-м месте.
В нынешнем сезоне Самбрано не сыграл за "Динамо" ни одного матча. В составе сборной Перу защитник в 2019 году стал вице-чемпионом Америки.
- 14 января "Динамо" не взяла на сборы защитника Карлоса Самбрано , чтобы перуанец быстрее нашел себе новый клуб.
- 22 ноября 2019-го года перуанский защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано был обвинен в избиении двух девушек , одна из них несовершеннолетняя.
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