Ветеран АТО заявил, что Кива на линии разграничения потребовал от селянина взятку и приказывал сжечь ему транспорт

30 января, 2020, 17:57

Бывший боец АТО Михаил Майман рассказал детали о службе депутата и назвал причину вражды с ним

Об этом он рассказал в интервью с Скрыпиным.



"Он постоянно выходил из гостиницы с белым носом. Он говорил, что это у него зубная паста. Я говорю, вытритесь, мы же на блокпост едем, а он говорит: "Зубная паста". Я был с ним каждый день на фронте. Ну, я все понимаю. Но после зубной пасты человек понимает, где находится, а он - нет", - сказал Майман.

По словам бывшего бойца, во время службы Киву охраняли всем батальоном, поскольку тот "боялся, что его побьют или украдут".

Для Кивы выделяли особую группу на патруль блокпостов. Однажды во время визита на "нулевой" блокпост группа поспорила с Кивой, ибо приказал сжечь фуру селянину, который отказался оплачивать проезд грузовика с дизелем.

"Для него выставили тариф: будешь платить 100 тыс. грн за проезд дизеля. Тот говорит, что у него сейчас нет:" Мне надо посеяться, продать урожай, потом я смогу заплатить ". А вот Кива говорит:" Тогда сожгите ему машину " . мы отказались сжигать машину и с тех пор мы стали врагами Кивы - я и несколько ребят, которые были тогда в группе ", - рассказал Майман.

Напомним, в ресторане "Моссо", в Киеве, произошла драка между нардепом ОПЗЖ Ильей Кивой и Михаилом Майманом.