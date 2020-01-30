В "Ворсклу" перешел игрок из чемпионата Турции

30 января, 2020, 16:50

"Ворскла" объявила о подписании контракта с защитником Евгением Опанасенко, который выступал в чемпионате Турции

Об этом сообщает официальный instagram полтавского клуба.

Защитник турецкого "Коньяспора" Евгений Опанасенко подписал контракт с "Ворсклой", детали соглашения пока не разглашаются.

В чемпионате Турции украинец выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Опанасенко не провёл за команду ни одного матча и даже не был включен в заявку команды на сезон.

В Украине правый защитник известный по выступлениям за запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".