В "Ворсклу" перешел игрок из чемпионата Турции
Об этом сообщает официальный instagram полтавского клуба.
Защитник турецкого "Коньяспора" Евгений Опанасенко подписал контракт с "Ворсклой", детали соглашения пока не разглашаются.
В чемпионате Турции украинец выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Опанасенко не провёл за команду ни одного матча и даже не был включен в заявку команды на сезон.
В Украине правый защитник известный по выступлениям за запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".
Только руководители полтавской «Ворсклы» согласовали последние детали и подписали соглашение с квалифицированным полузащитником Евгением Опанасенко @ opanas39 ⠀ 29-летний футболист последние полтора сезона выступал в турецкой Суперлиге за «Коньяспор». В Украине же воспитанник запорожской школы футбола получил славу, играя на хорошем уровне за «Металлург» из родного города, а также за одесский «Черноморец» и луганской «Зари». ⠀ О деталях контракта новобранца «бело-зеленых», а также о его первых впечатлениях от пребывания в тренировочном лагере нового коллектива - несколько позже
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