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Espreso.tvСпортВ "Ворсклу" перешел игрок из чемпионата Турции

В "Ворсклу" перешел игрок из чемпионата Турции


фото: vorskla.com
"Ворскла" объявила о подписании контракта с защитником Евгением Опанасенко, который выступал в чемпионате Турции

Об этом сообщает официальный instagram полтавского клуба.

Защитник турецкого "Коньяспора" Евгений Опанасенко подписал контракт с "Ворсклой", детали соглашения пока не разглашаются.

В чемпионате Турции украинец выступал с лета 2018 года. В текущем сезоне Опанасенко не провёл за команду ни одного матча и даже не был включен в заявку команды на сезон.

В Украине правый защитник известный по выступлениям за запорожский "Металлург", одесский "Черноморец" и луганскую "Зарю".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Только руководители полтавской «Ворсклы» согласовали последние детали и подписали соглашение с квалифицированным полузащитником Евгением Опанасенко @ opanas39 ⠀ 29-летний футболист последние полтора сезона выступал в турецкой Суперлиге за «Коньяспор». В Украине же воспитанник запорожской школы футбола получил славу, играя на хорошем уровне за «Металлург» из родного города, а также за одесский «Черноморец» и луганской «Зари». ⠀ О деталях контракта новобранца «бело-зеленых», а также о его первых впечатлениях от пребывания в тренировочном лагере нового коллектива - несколько позже

Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@ fcvp.official)

  • 22 февраля впервые в истории чемпионата Украины по футболу, будет задействована система VAR, система Видеопомощь арбитрам будет задействована в матче "Динамо" - "Ворскла" .
  • 27 января "Ворскла", в рамках тренировочно-учебных сборов, едва не уступила сербскому "Раднику" , счет 1: 1.
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