В товарищеском матче "Ворскла" не победила аутсайдера чемпионата Сербии
27 января, 2020, 16:50
Украинская "Ворскла", в рамках тренировочно-учебных сборов, едва не уступила сербскому "Раднику", счет 1: 1
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Первый гол в товарищеской встрече был забит в середине первого тайма, на 25-й минуте нападающий "Радника" Зоран Даноски поразил ворота полтавского клуба. Кроме македонца в этом матче отметился и футболист "Ворсклы" Дмитрий Щербак
Товарищеский матч
27 января
"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Радник" (Сурдулица, Сербия) 1: 1
Голы: Щербак, 69 - Даноски, 25
- Напомним, 25 января в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех" .
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