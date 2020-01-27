В товарищеском матче "Ворскла" не победила аутсайдера чемпионата Сербии

27 января, 2020, 16:50

Украинская "Ворскла", в рамках тренировочно-учебных сборов, едва не уступила сербскому "Раднику", счет 1: 1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый гол в товарищеской встрече был забит в середине первого тайма, на 25-й минуте нападающий "Радника" Зоран Даноски поразил ворота полтавского клуба. Кроме македонца в этом матче отметился и футболист "Ворсклы" Дмитрий Щербак

Товарищеский матч

27 января

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Радник" (Сурдулица, Сербия) 1: 1

Голы: Щербак, 69 - Даноски, 25