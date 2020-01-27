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Espreso.tvСпортВ товарищеском матче "Ворскла" не победила аутсайдера чемпионата Сербии

В товарищеском матче "Ворскла" не победила аутсайдера чемпионата Сербии


фото: vorskla.com.ua
Украинская "Ворскла", в рамках тренировочно-учебных сборов, едва не уступила сербскому "Раднику", счет 1: 1

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Первый гол в товарищеской встрече был забит в середине первого тайма, на 25-й минуте нападающий "Радника" Зоран Даноски поразил ворота полтавского клуба. Кроме македонца в этом матче отметился и футболист "Ворсклы" Дмитрий Щербак

Товарищеский матч

27 января

"Ворскла" (Полтава, Украина) - "Радник" (Сурдулица, Сербия) 1: 1

Голы: Щербак, 69 - Даноски, 25

  • Напомним, 25 января в первом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Шахтер" победил польский "Лех" .
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