Скандальный игрок "Динамо" продолжит карьеру в Японии
24 января, 2020, 13:24
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес близок к трансферу в чемпионат Японию
Об этом сообщает "Динамо Киев Inside" y telegram.
Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес в ближайшие дни должен перейти в один из клубов чемпионата Японии.
Летом столичный клуб выкупил Родригеса у японского "Джубило Ивата" за сумму более 2 млн евро. Ориентировочная стоимость люксембургского нападающего оценивается в 1,8 млн евро.
В текущем сезоне 24-летний форвард провел за киевлян 12 матчей и забил 2 гола.
- 9 января нападающий "Динамо" Жерсон Родригес начал поиски нового клуба из-за конфликта с руководством киевлян.
- 29 октября журналист Игорь Цыганик признался, что встретил в львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса .
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