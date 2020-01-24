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Espreso.tvСпортСкандальный игрок "Динамо" продолжит карьеру в Японии

Скандальный игрок "Динамо" продолжит карьеру в Японии


фото: fcdynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо" Жерсон Родригес близок к трансферу в чемпионат Японию

Об этом сообщает "Динамо Киев Inside" y telegram.

Форвард киевского "Динамо" Жерсон Родригес в ближайшие дни должен перейти в один из клубов чемпионата Японии.

Летом столичный клуб выкупил Родригеса у японского "Джубило Ивата" за сумму более 2 млн евро. Ориентировочная стоимость люксембургского нападающего оценивается в 1,8 млн евро.

В текущем сезоне 24-летний форвард провел за киевлян 12 матчей и забил 2 гола.

 

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