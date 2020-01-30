Сборную Украины по биатлону дисквалифицировали на ЧМ из-за россиянки

30 января, 2020, 11:11

Результат юниорской сборной Украины по биатлону в эстафете на чемпионате мира аннулировали из-за ошибки россиянки Екатерины Бех, которая выступает за нашу команду

Об этом сообщает Biathlon.com.ua .

Результат украинок в эстафете на юниорском чемпионате мира в Ленцерхайде (Швейцария) был аннулирован. Анастасия Рассказова, Любовь Кипяченкова, Оксана Москаленко и Екатерина Бех финишировала седьмыми. Однако после гонки стало известно, что сборная Украины дисквалифицирована.

В стрельбе из положения лежа Бех допустила четыре промаха, но вместо того, чтобы отправиться на штрафной круг, она использовала четвертый запасной патрон, что является грубым нарушением правил.

К 2018 году Бех выступала за сборную России, а в прошлом году приняла украинское гражданство.